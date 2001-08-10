Муниципальный жилищный контроль проверил очистку крыш от наледи в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Коммунальные службы областного центра продолжают приводить в порядок городские территории после прошедшего циклона. Особое внимание уделяется не только уборке снега во дворах, но и очистке крыш от наледи.
Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, первичные работы по расчистке проведены уже в 80 процентах дворов многоквартирных домов. Специалисты управляющих компаний очистили входные группы, пешеходные зоны и внутридворовые проезды, чтобы обеспечить комфортный проход и проезд для жителей.
В связи с сезонными перепадами температур в городе также активизирована работа по очистке кровель от снега и наледи. Ежедневный мониторинг состояния крыш и придомовых территорий ведет отдел муниципального жилищного контроля. По словам референта отдела Светланы Панковой, управляющие компании сейчас работают в усиленном режиме, а взаимодействие с населением выстроено оперативно. Специалисты проводят регулярные проверки, и если выявляются нарушения, управляющим организациям незамедлительно направляются предписания об их устранении. Каждое обращение граждан по вопросам уборки отрабатывается в обязательном порядке.
Сотрудники администрации обращаются к горожанам с просьбой своевременно освобождать придомовые территории от личного автотранспорта, чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд снегоуборочной техники. По всем вопросам, касающимся содержания дворов, жители могут обращаться в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (добавочные 1, 2, 3, 4, 5).
Отдельное напоминание адресовано собственникам квартир на верхних этажах. В случае, если конструкция балкона была изменена, владельцам необходимо самостоятельно следить за его состоянием и своевременно очищать от наледи, чтобы предотвратить возможное падение снега и сосулек.
