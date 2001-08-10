Жителей Долинского и Смирныховского районов предупредили об опасности схода лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Сахалинской области сохраняется повышенный риск схода снежных масс. Спасатели предупредили о лавинной опасности в двух муниципальных образованиях региона.

По информации, поступившей от Сахалинского управления Росгидромета, неблагоприятная ситуация прогнозируется в четверг, 13 марта. Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, в группе риска находятся Смирныховский и Долинский районы. Именно там велика вероятность самопроизвольного схода снежных лавин.

В ведомстве отметили, что все силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий схода снежных масс, находятся в полной готовности к оперативному реагированию. Специалисты спасательной службы ведут постоянный мониторинг обстановки.

Жителям и гостям районов, попадающих в зону риска, рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, следить за изменениями погодных условий и по возможности воздержаться от выхода в горные и лесные массивы до улучшения обстановки. Спасатели напоминают о необходимости ознакомиться с правилами безопасности при угрозе схода лавин.