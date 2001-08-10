Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители областного центра могут повлиять на то, какие именно общественные зоны будут приведены в порядок в ближайшем будущем. В Южно-Сахалинске продолжается сбор предложений по благоустройству городских территорий на 2027 год.
С 11 февраля на портале «Госуслуги» проходит опрос, призванный выявить наиболее востребованные у горожан пространства. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, список объектов, вынесенных на обсуждение, был сформирован именно с учетом пожеланий местных жителей. Всего в перечне восемь вариантов, расположенных в разных планировочных районах.
Среди них - сквер «Свайное поле» на северо-западе от перекрестка Горького и Тихоокеанской, территория у озера в Березняках, вторая очередь бульвара южнее улицы Бориса Полевого, сквер «Академический» в Ново-Александровске, сквер на улице Кацева восточнее лицея № 1. Также горожане могут проголосовать за благоустройство набережной реки Уюновки в районе дома № 11а по Украинской, набережной ручья Пригородного на участке от сквера «Щит и Меч» до Комсомольской, а также территории южнее дома № 182 по улице Амурской.
Принять участие в опросе могут граждане старше 14 лет. Каждый может отдать свой голос за один из предложенных объектов либо внести собственный вариант для рассмотрения. Наиболее популярные идеи по итогам этого этапа будут включены в бюллетени для Всероссийского рейтингового голосования, которое состоится с 21 апреля по 12 июня текущего года.
В администрации напомнили, что работы по преображению городской среды ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Южно-Сахалинск участвует в программе с 2017 года. За это время в областном центре были обновлены восемь скверов. Уже в этом году начнется благоустройство бульвара в планировочном районе Дальнем южнее улицы Бориса Полевого, а также территории на проспекте Мира юго-восточнее дома № 247.
