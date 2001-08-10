Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новые тома альманаха «Победители» посвятят сахалинским участникам СВО и ветеранам других вооруженных конфликтов второй половины XX века. Предыдущие десять томов были посвящены участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и освободителям Сахалина и Курил, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.

В новые тома издания войдут истории участников событий на острове Даманском, войны в Афганистане, миссий в Африке и Сирии, операций на Северном Кавказе и СВО на Украине.

«Память о защитниках нашей Родины - это фундамент, на котором строится будущее молодежи и сохранение исторической преемственности. Данный проект выступает в роли связующей нити между прошлым и настоящим, показывая, что подвиг во имя Отечества не имеет срока давности», - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Работа над новым томом уже стартовала и продлится в ближайшие месяцы. Авторы собирают материалы о земляках - ветеранах локальных войн и действующих участниках спецоперации.