ВТБ подсчитал: сахалинский бизнес увеличил расчеты с самозанятыми более чем на треть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным ВТБ, в 2025 году средний и малый бизнес Дальнего Востока увеличил количество расчетов с самозанятыми на 38%. Аналогичную динамику показал объем платежей предприятий ДФО через сервис банка «Расчеты с самозанятыми», их общая сумма в 2025 году составила 642,6 млн рублей.

По количеству операций на Дальнем Востоке лидирует Приморский край, а по объему – Якутия. В числе лидеров также Хабаровский край, Бурятия и Забайкалье.

За 2025 год количество самозанятых дальневосточников на обслуживании в ВТБ выросло на 65%.

