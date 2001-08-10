11:28, | Новости общества Сахалина и Курил
ВТБ подсчитал: сахалинский бизнес увеличил расчеты с самозанятыми более чем на треть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным ВТБ, в 2025 году средний и малый бизнес Дальнего Востока увеличил количество расчетов с самозанятыми на 38%. Аналогичную динамику показал объем платежей предприятий ДФО через сервис банка «Расчеты с самозанятыми», их общая сумма в 2025 году составила 642,6 млн рублей.
По количеству операций на Дальнем Востоке лидирует Приморский край, а по объему – Якутия. В числе лидеров также Хабаровский край, Бурятия и Забайкалье.
За 2025 год количество самозанятых дальневосточников на обслуживании в ВТБ выросло на 65%.
