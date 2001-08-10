Тихоокеанское
Сахалинцам расскажут о получении разрешений на ярмарки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители областного центра смогут получить квалифицированную помощь по вопросам организации торговых площадок. Специалисты городской администрации проведут тематическую горячую линию.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, мероприятие организует департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка. Сотрудники ведомства проконсультируют всех желающих по процедуре получения разрешения на организацию ярмарок в электронной форме через соответствующие сервисы.

Звонки от горожан будут приниматься в четверг, 13 марта. Позвонить на горячую линию можно с 10:00 до 12:00 по телефону 300-737 (добавочный 2).

В мэрии также напомнили, что для удобства граждан в департаменте работает пункт подтверждения учетных записей на портале «Госуслуги». Эта услуга может быть полезна тем, кто планирует подавать заявление на организацию ярмарки в электронном виде. Специалисты ждут южносахалинцев по адресу: улица Карла Маркса, 20, кабинет 411. Часы приема - с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Обращаться за подтверждением учетной записи необходимо с паспортом. Обеденный перерыв в департаменте длится с 13:00 до 14:00.

 

