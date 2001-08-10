Сахалинцы с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске решения, которое позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. «Секретарь для глухих и слабослышащих» в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью собственной технологии синтеза речи. Сервис, созданный на основе технологий МТС VoiceTech, бесплатно доступен в Сахалинской области и других регионах присутствия МТС.
Когда абонент получает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый – слабослышащий. Если вызов важный, пользователь может отклонить звонок и перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в реальном времени преобразует речь звонящего в текст, который отображается на экране смартфона, а ответы пользователя, набранные в чате, озвучиваются синтезированным голосом. При этом для ответов можно использовать как заранее заготовленные шаблонные фразы, так и любой текст в свободной форме. Инновационность решения заключается в том, что «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает непосредственно в мобильной сети, во время звонка.
«В Сахалинской области реализуется ряд проектов, направленных на развитие инклюзивной среды. Так, в регионе работает Диспетчерский центр для инвалидов по слуху, который предоставляет справочно-коммуникационные услуги людям с нарушениями слуха. МТС с помощью цифровых технологий также активно помогает развивать доступную среду. Надеемся, что наша инклюзивная разработка на базе искусственного интеллекта повысит качество жизни людей с нарушением слуха и поможет им устранить барьеры при общении по телефону», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Функцию секретаря для глухих и слабослышащих можно подключить в приложении «Мой МТС».
