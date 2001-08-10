Сахалинским предпринимателям помогут найти проверенных партнеров в Китае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков КНР: с ее помощью предприниматели могут бесплатно найти партнеров для работы на рынке Китая. База включает клиентов филиала банка в Шанхае, заинтересованных в сотрудничестве с российскими компаниями.

«На сегодняшний день Китай – одно из ключевых для России направлений международной торговли. За 2025 года портфель контрактов клиентов ВТБ с партнерами из КНР вырос на 82%, а количество валютных счетов в юанях – на 49%. Поиск проверенного партнёра в Китае и построение надёжного и долгосрочного сотрудничества – одна из важнейших задач для российских предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность в современных реалиях. Банк ВТБ, обладая собственной уникальной инфраструктурой и клиентской базой в Китае, помогает своим клиентам в решении этой непростой задачи, и база поставщиков КНР станет ключевым элементом», – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

База компаний пополняется ежедневно, в ней уже собраны более 500 проверенных предприятий и данные о них: расширенные профили поставщиков с описанием их деятельности и продукции, контакты для прямой связи и другие параметры. У ВТБ для предпринимателей целый комплекс возможностей для работы на рынке Китая: проверка партнёра, поддержка переговоров экспертами-китаистами и бесплатное обслуживание на трех языках, включая китайский.