Сахалинским предпринимателям помогут найти проверенных партнеров в Китае
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков КНР: с ее помощью предприниматели могут бесплатно найти партнеров для работы на рынке Китая. База включает клиентов филиала банка в Шанхае, заинтересованных в сотрудничестве с российскими компаниями.
«На сегодняшний день Китай – одно из ключевых для России направлений международной торговли. За 2025 года портфель контрактов клиентов ВТБ с партнерами из КНР вырос на 82%, а количество валютных счетов в юанях – на 49%. Поиск проверенного партнёра в Китае и построение надёжного и долгосрочного сотрудничества – одна из важнейших задач для российских предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность в современных реалиях. Банк ВТБ, обладая собственной уникальной инфраструктурой и клиентской базой в Китае, помогает своим клиентам в решении этой непростой задачи, и база поставщиков КНР станет ключевым элементом», – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.
База компаний пополняется ежедневно, в ней уже собраны более 500 проверенных предприятий и данные о них: расширенные профили поставщиков с описанием их деятельности и продукции, контакты для прямой связи и другие параметры. У ВТБ для предпринимателей целый комплекс возможностей для работы на рынке Китая: проверка партнёра, поддержка переговоров экспертами-китаистами и бесплатное обслуживание на трех языках, включая китайский.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:14 Сегодня На Сахалине при помощи беспилотника нашли двух пропавших сноубордистов
08:58 Сегодня Сахалинским предпринимателям помогут найти проверенных партнеров в Китае
09:27 Сегодня Два пожара ликвидировали за сутки в Сахалинской области
09:35 Сегодня Сахалинцев осудили на длительные сроки за разбой с угрозой выбросить из окна
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:45 5 Марта Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 16:06 Вчера Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
- 11:02 10 Марта Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
- 12:19 6 Марта Сергей Забалуев опередил Александра Большунова на последних метрах мужской эстафеты на Сахалине
- 09:51 5 Марта Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?