Смертельная авария произошла на трассе Южно-Сахалинск – Холмск
16:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы собрали 208 тонн вторсырья за самый короткий месяц года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители островного региона продолжают осваивать экологические привычки даже в самый короткий месяц года. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами подвел итоги февраля: на переработку уехало 208 тонн стекла, картона, пластика и металла.

Февральские показатели традиционно уступают среднемесячным. Специалисты объясняют это двумя причинами: коротким месяцем и спадом потребительской активности после новогодних праздников. Люди меньше покупают, соответственно, уменьшается и количество упаковки, попадающей в контейнеры.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном операторе, традиционным лидером по раздельному сбору остается Южно-Сахалинск. Жители областного центра собрали 171 тонну полезных фракций. Для сравнения: в феврале прошлого года этот показатель составлял 139 тонн. В тройку самых активных также вошли Ноглики (6,8 тонны) и Долинск (6,4 тонны). Работа по популяризации раздельного накопления ведется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

По словам представителя регоператора Надежды Бондаренко, цифра в 200 тонн для самого короткого месяца – хороший результат. Это говорит о том, что раздельное накопление отходов превратилось в устойчивую привычку, а вовлеченность населения растет. Она отметила, что важно: люди делают это осознанно — сминают бутылки, споласкивают тару, отдельно собирают вторичные ресурсы.

Жительница Южно-Сахалинска Лариса присоединилась к раздельному сбору около года назад. Она рассказала, что пластиковые бутылки обязательно сминает, чтобы они занимали меньше места. По ее словам, очень мотивирует наблюдение за тем, сколько упаковки нас окружает, и понимание, сколько места освобождается в ведре, если не кидать ее вместе с органикой.

Для тех, кто хочет присоединиться к экологичному образу жизни, существует несколько правил. Раздельно накопленные отходы нужно помещать в ближайший синий сетчатый контейнер на площадке. Туда можно складывать пластик с маркировками 1, 2, 4, 5 (бутылки от напитков, пустые флаконы и канистры из-под бытовой химии), алюминиевые, жестяные, стеклянные банки и бутылки с маркировками 40, 41, 70, 71, 72, 73, 74. Содержимое синих контейнеров мусоровозы забирают отдельным рейсом: не реже раза в неделю в районах и 2-3 раза в неделю в областном центре. Затем вторсырье отправляется на сортировку.

Пищевые остатки, средства личной гигиены, неперерабатываемые емкости из-под продуктов следует выбрасывать в обычные баки для смешанных отходов.

В Южно-Сахалинске также работает пункт приема вторсырья по адресу: улица Емельянова, 14. Он открыт ежедневно с 9:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 15:00). Там за символическую плату (от 1 до 10 рублей за килограмм) принимают пластиковые бутылки, емкости из-под жидкостей и бытовой химии, пластиковые ведра, тазы, контейнеры, картонные коробки, книги, пленку-микс, изделия из стекла.

По мере накопления собранное вторсырье отправляют на перерабатывающие заводы в Хабаровск, Уссурийск, Владивосток и Новосибирск, где из него сделают новую продукцию.

