Сахалинским детям помогут изучать буквы по

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе появилось уникальное учебное пособие, объединяющее обучение грамоте с патриотическим воспитанием. Презентация «Казачьей азбуки» состоялась 11 марта в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

Новое издание призвано познакомить самых юных жителей области с культурой и традициями казачества. Азбука содержит не просто буквы и слова, а погружает ребенка в мир исторических ценностей через иллюстрации и смыслы. По мнению авторов проекта, это поможет воспитывать уважение к старшим, любовь к малой родине и готовность защищать Отечество с ранних лет.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие собрало педагогов, представителей казачьих объединений, сотрудников образовательных учреждений и всех интересующихся историей казачества.

Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Павел в своем выступлении подчеркнул связь казачества и православной веры. По его словам, в азбуке ребенок видит не просто буквы: там изображены храм, дом, поля, отец в форме - защитник Отечества, мама. Так с первых страниц закладывается любовь к Родине. Священник добавил, что любовь нужно доказывать делами: помочь маме, посторожить дом, покачать младшего брата. И все это идет рядом с первыми буквами.

Атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Сергей Рябов рассказал об истории создания пособия и роли казачьих организаций в этом процессе. Он отметил, что проект стал результатом совместной работы региональных структур и федеральных издательств. Главная цель — обеспечить преемственность в патриотическом воспитании: от детского сада до школы, казачьих групп и юнармии.

Старший преподаватель кафедры психологии и педагогики ИРОСО Ольга Дементьева подтвердила соответствие издания современным образовательным стандартам. По ее мнению, «Казачья азбука» может использоваться как на уроках, так и во внеурочной деятельности, помогая вводить краеведческий компонент в учебный процесс.

Торжественным моментом встречи стала передача экземпляров азбуки в фонд областной библиотеки. Оттуда издания направят в библиотеки региона. Презентация прошла в рамках реализации проекта по открытию казачьих классов в образовательных организациях области, который был инициирован губернатором Валерием Лимаренко в 2022 году. Пособие создано при поддержке регионального министерства образования, Сахалино-Курильского окружного казачьего общества и Всероссийского казачьего общества. Методическое сопровождение обеспечили специалисты Института развития образования Сахалинской области.

Для гостей презентации в библиотеке работала книжная выставка «Казачество: история и культура», где были представлены издания из фондов СахОУНБ, раскрывающие историю, традиции и духовные ценности казачества.

После необходимой обработки «Казачья азбука» станет доступна читателям в отделе краеведения областной научной библиотеки.