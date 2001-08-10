Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе появилось уникальное учебное пособие, объединяющее обучение грамоте с патриотическим воспитанием. Презентация «Казачьей азбуки» состоялась 11 марта в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.
Новое издание призвано познакомить самых юных жителей области с культурой и традициями казачества. Азбука содержит не просто буквы и слова, а погружает ребенка в мир исторических ценностей через иллюстрации и смыслы. По мнению авторов проекта, это поможет воспитывать уважение к старшим, любовь к малой родине и готовность защищать Отечество с ранних лет.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие собрало педагогов, представителей казачьих объединений, сотрудников образовательных учреждений и всех интересующихся историей казачества.
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Павел в своем выступлении подчеркнул связь казачества и православной веры. По его словам, в азбуке ребенок видит не просто буквы: там изображены храм, дом, поля, отец в форме - защитник Отечества, мама. Так с первых страниц закладывается любовь к Родине. Священник добавил, что любовь нужно доказывать делами: помочь маме, посторожить дом, покачать младшего брата. И все это идет рядом с первыми буквами.
Атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Сергей Рябов рассказал об истории создания пособия и роли казачьих организаций в этом процессе. Он отметил, что проект стал результатом совместной работы региональных структур и федеральных издательств. Главная цель — обеспечить преемственность в патриотическом воспитании: от детского сада до школы, казачьих групп и юнармии.
Старший преподаватель кафедры психологии и педагогики ИРОСО Ольга Дементьева подтвердила соответствие издания современным образовательным стандартам. По ее мнению, «Казачья азбука» может использоваться как на уроках, так и во внеурочной деятельности, помогая вводить краеведческий компонент в учебный процесс.
Торжественным моментом встречи стала передача экземпляров азбуки в фонд областной библиотеки. Оттуда издания направят в библиотеки региона. Презентация прошла в рамках реализации проекта по открытию казачьих классов в образовательных организациях области, который был инициирован губернатором Валерием Лимаренко в 2022 году. Пособие создано при поддержке регионального министерства образования, Сахалино-Курильского окружного казачьего общества и Всероссийского казачьего общества. Методическое сопровождение обеспечили специалисты Института развития образования Сахалинской области.
Для гостей презентации в библиотеке работала книжная выставка «Казачество: история и культура», где были представлены издания из фондов СахОУНБ, раскрывающие историю, традиции и духовные ценности казачества.
После необходимой обработки «Казачья азбука» станет доступна читателям в отделе краеведения областной научной библиотеки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:35 Сегодня Сахалинцев просят не беспокоиться из-за учений МЧС 11 и 12 марта
08:51 Сегодня "Куратор из ФСБ" пытался обмануть министра МЧС Камчатки
09:47 Сегодня Сахалинцы потратили более 216 миллионов рублей маткапитала на образование детей
10:34 Сегодня Сахалинец на 8 марте едва не убил ножом знакомую
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:45 5 Марта Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
16:02 5 Марта Для жителей Южно-Сахалинска подготовили праздничную программу к 8 Марта
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 16:06 Сегодня Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
- 11:02 Вчера Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
- 12:19 6 Марта Сергей Забалуев опередил Александра Большунова на последних метрах мужской эстафеты на Сахалине
- 09:51 5 Марта Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?