Более 600 новых светильников установят на Компроспекте в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре выходит на финишную прямую обновление освещения на одной из главных магистралей города. Работы по замене светильников на Коммунистическом проспекте планируют завершить в середине марта.

Новые лампы уже смонтированы на большинстве опор. Сейчас техника и рабочие трудятся на последнем участке — от улицы Амурской до Вокзальной. Всего на проспекте появится более 600 современных светильников, произведенных в России.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, новая система освещения не только сделает улицу комфортнее для пешеходов и водителей, но и позволит экономить бюджетные средства. Энергосберегающие лампы потребляют значительно меньше электроэнергии по сравнению со старыми аналогами.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов пояснил, что администрация последовательно ведет модернизацию освещения. Ранее новые торшерные светильники уже установили на улице Горького и проспекте Победы. Работы на Компроспекте стартовали в середине февраля, как только поступило необходимое оборудование.

- Остался участок от Амурской до Вокзальной. Важно, что применяемые светильники - энергосберегающие, они потребляют гораздо меньше энергии, создавая при этом благоприятные условия освещенности, - отметил Евгений Золотов.

Обновление освещения на центральных улицах - часть комплексной работы по развитию инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Новшества уже оценили жители. Активная горожанка Рика Сасая, выпускница школы «Управдомов», специально выехала на улицы Горького и Коммунистический проспект после девяти вечера, чтобы проверить новые фонари.

- Разница колоссальная. Там было светло, комфортно и приятно ехать за рулем. Эти изменения очень ощутимы. Качественное освещение - это безопасность горожан, но новые фонари выполняют еще и эстетическую функцию: они красивы сами по себе и делают улицу визуально привлекательнее, - поделилась Рика Сасая.

В планах администрации под руководством мэра Сергея Надсадина на этот год - обустроить порядка 16 километров современного наружного освещения в планировочных районах и селах городского округа. Новые фонари появятся в Старорусском, Березняках, Лиственичном, Луговом, Ново-Александровске и Владимировке. Также запланирована установка освещения в южно-сахалинских дворах. Работы включают монтаж новых опор и установку светильников на действующие линии электропередач. Завершить все мероприятия в районах и селах планируют к ноябрю.