МТС обеспечила

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС сообщает о реализации комплексного проекта по цифровизации конгрессно-выставочного комплекса "Сахалин экспо". Компания развернула на площади около шести тысяч квадратных метров масштабную цифровую инфраструктуру, включая систему обеспечения безопасности и оборудование для проведения офлайн- и онлайн-мероприятий всероссийского и международного уровня.

Для обеспечения безопасности МТС установила на территории центра "Сахалин экспо" комплексную систему видеонаблюдения с возможностью удаленного мониторинга. Всего здесь работает 55 внешних и внутренних камер, трансляция с которых интегрирована в систему "Безопасный город". Кроме того, МТС установила систему контроля и управления доступом на территорию с помощью QR-кодов и карт для участников мероприятий, что также повышает уровень безопасности комплекса.

Для создания цифрового «фундамента» «Сахалин экспо» специалисты МТС построили оптоволоконную линию связи по внешней территории комплекса и внутри трех павильонов, а также запустили высокоскоростной Wi-Fi на скорости более 100 Мбит/с, покрывающий все ключевые локации и доступный абонентам всех операторов связи – как российских, так и зарубежных.

Для проведения видеоконференций и других онлайн-мероприятий МТС подключила основные залы комплекса к российской платформе МТС Линк и оснастила их современными мультимедиа-системами - светодиодными экранами и профессиональным звуковым оборудованием.

"Сахалин входит в топ самых цифровых регионов России и постепенно становится одним из центров делового туризма на Дальнем Востоке. Так, с 11 по 14 марта в Южно-Сахалинске будет проходить один из важнейших форумов в области развития технологий «Цифровой маяк». Запуск такого масштабного комплекса, как "Сахалин экспо", только подтверждает роль нашего региона как флагмана культурного и бизнес-взаимодействия на востоке России. Для того, чтобы обеспечить комплексную цифровизацию такого важного объекта, мы начали работу еще в 2024 году, обеспечив сетью LTE территорию рядом с аэродромом "Пушистый" и заложив тем самым базу для будущей технологичной застройки", - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

"Сахалин экспо"

"Сахалин Экспо" - центр конгрессно-выставочной деятельности, расположенный в окрестностях Южно-Сахалинска. Центр открылся в августе 2025 года. Общая площадь комплекса – более шести тысяч квадратных метров. На территории "Сахалин экспо" проводятся мероприятия международного и всероссийского уровня – форумы, выставки, концерты, спортивные соревнования: "Крылья Сахалина", "Острова устойчивого развития: климатический аспект", Дальневосточный энергетический форум и многие другие.