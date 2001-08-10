МТС обеспечила "Сахалин экспо" цифровой инфраструктурой для проведения масштабных форумов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС сообщает о реализации комплексного проекта по цифровизации конгрессно-выставочного комплекса "Сахалин экспо". Компания развернула на площади около шести тысяч квадратных метров масштабную цифровую инфраструктуру, включая систему обеспечения безопасности и оборудование для проведения офлайн- и онлайн-мероприятий всероссийского и международного уровня.
Для обеспечения безопасности МТС установила на территории центра "Сахалин экспо" комплексную систему видеонаблюдения с возможностью удаленного мониторинга. Всего здесь работает 55 внешних и внутренних камер, трансляция с которых интегрирована в систему "Безопасный город". Кроме того, МТС установила систему контроля и управления доступом на территорию с помощью QR-кодов и карт для участников мероприятий, что также повышает уровень безопасности комплекса.
Для создания цифрового «фундамента» «Сахалин экспо» специалисты МТС построили оптоволоконную линию связи по внешней территории комплекса и внутри трех павильонов, а также запустили высокоскоростной Wi-Fi на скорости более 100 Мбит/с, покрывающий все ключевые локации и доступный абонентам всех операторов связи – как российских, так и зарубежных.
Для проведения видеоконференций и других онлайн-мероприятий МТС подключила основные залы комплекса к российской платформе МТС Линк и оснастила их современными мультимедиа-системами - светодиодными экранами и профессиональным звуковым оборудованием.
"Сахалин входит в топ самых цифровых регионов России и постепенно становится одним из центров делового туризма на Дальнем Востоке. Так, с 11 по 14 марта в Южно-Сахалинске будет проходить один из важнейших форумов в области развития технологий «Цифровой маяк». Запуск такого масштабного комплекса, как "Сахалин экспо", только подтверждает роль нашего региона как флагмана культурного и бизнес-взаимодействия на востоке России. Для того, чтобы обеспечить комплексную цифровизацию такого важного объекта, мы начали работу еще в 2024 году, обеспечив сетью LTE территорию рядом с аэродромом "Пушистый" и заложив тем самым базу для будущей технологичной застройки", - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
__________________
"Сахалин экспо"
"Сахалин Экспо" - центр конгрессно-выставочной деятельности, расположенный в окрестностях Южно-Сахалинска. Центр открылся в августе 2025 года. Общая площадь комплекса – более шести тысяч квадратных метров. На территории "Сахалин экспо" проводятся мероприятия международного и всероссийского уровня – форумы, выставки, концерты, спортивные соревнования: "Крылья Сахалина", "Острова устойчивого развития: климатический аспект", Дальневосточный энергетический форум и многие другие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:35 Сегодня Сахалинцев просят не беспокоиться из-за учений МЧС 11 и 12 марта
08:51 Сегодня "Куратор из ФСБ" пытался обмануть министра МЧС Камчатки
09:47 Сегодня Сахалинцы потратили более 216 миллионов рублей маткапитала на образование детей
10:34 Сегодня Сахалинец на 8 марте едва не убил ножом знакомую
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:45 5 Марта Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
16:02 5 Марта Для жителей Южно-Сахалинска подготовили праздничную программу к 8 Марта
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 16:06 Сегодня Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
- 11:02 Вчера Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
- 12:19 6 Марта Сергей Забалуев опередил Александра Большунова на последних метрах мужской эстафеты на Сахалине
- 09:51 5 Марта Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?