Сахалинская область приступила к газификации Курильских островов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел встречу с вице-президентом Трансмашхолдинга Евгением Пакермановым. Главной темой переговоров стала газификация Курильских островов.

Российский машиностроительный холдинг, крупнейший отечественный разработчик и производитель среднеоборотных двигателей различного назначения, является партнером региона в реализации данного проекта. В рамках этой работы Коломенский завод ТМХ запустил производство уникальных газодизельных генераторных установок. В декабре 2025 года такой агрегат был использован при тестовом запуске первой в России двухтопливной электростанции на острове Шикотан - Малокурильской.

- Газификации Курильских островов стартовала. На Шикотане создана инфраструктура для первого объекта, который будет работать на природном газе, - газодизельной электростанции. В декабре 2025 года туда впервые был доставлен сжиженный природный газ. Тестовый запуск оборудования прошел успешно. Осенью этого года, после завершения строительства и пуско-наладочных работ, электростанция начнет полноценно работать, -заявил Валерий Лимаренко.

Модернизация энергетической инфраструктуры на Курильских островах проводится по поручению президента России Владимира Путина. Весной на Шикотан доставят еще два газодизельных генератора для продолжения строительства Малокурильской газодизельной электростанции. Объект планируют запустить в эксплуатацию осенью 2026 года. Станция обеспечит электроэнергией жилой фонд и промышленные предприятия острова. Работать она будет преимущественно на газе - экологически чистом и более дешевом, по сравнению с дизтопливом.

- Сахалинская область уже много лет является нашим стратегическим партнером. И для ТМХ большая честь участвовать в программе газификации Курильских островов, которая реализуется по поручению президента России, - отметил вице-президент Трансмашхолдинга Евгений Пакерманов.

Для Курильских островов были разработаны специальные меры по автономной газификации. Здесь создают инфраструктуру для приема и хранения СПГ. Экологически чистое топливо будут использовать на модернизированных объектах электрической и тепловой генерации.

- Малокурильская двухтопливная электростанция - это пилотный проект по газификации Курил. В последующем на Курильских островах будут построены два газодизельных энергоцентра - на островах Шикотан и Кунашир. Они будут включать в себя новые объекты электрогенерации и две дополнительные котельные. Проектирование энергоцентров уже ведется. Агрегаты для них также изготавливает отечественный производитель — Трансмашхолдинг, - рассказал министр энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин.

Дорожная карта и комплексная схема энергоснабжения Курильских островов разработаны на период до 2026 и 2035 г. соответственно. Программы реализуются региональным правительством совместно с федеральным Министерством энергетики.