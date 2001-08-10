Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2026
Сейчас 21:28
12 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского Росгидромета, 12 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием сильного ветра, ожидается торошение, возможен частичный взлом прибрежных льдов. Выходить на лёд крайне опасно.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

