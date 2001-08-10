На Сахалине военнослужащие осваивают инженерное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа на Сахалине организован цикл занятий по инженерной подготовке. Участниками сборов стали военнослужащие, недавно заключившие контракты.

Программа обучения разделена на теоретическую и практическую части. На лекциях бойцы знакомятся со способами обнаружения и обезвреживания мин, изучают специальное оборудование и инструменты, предназначенные для поиска взрывных устройств. Особое внимание уделяется работе с различными видами взрывчатых веществ и мин, в том числе произведенных в западных странах. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, эти знания передают опытные инструкторы - ветераны боевых действий, имеющие реальный опыт участия в специальной военной операции.

Практические занятия проходят на специально оборудованной учебной точке. Здесь бойцы под руководством наставников отрабатывают навыки установки, поиска и обезвреживания противопехотных мин, растяжек и мин-ловушек, включая самодельные устройства. В обязательную программу также входит изготовление зажигательной трубки. Инструкторы демонстрируют, как правильно отрезать огнепроводный шнур и соединить его с капсюлем-детонатором. После показа каждый военнослужащий самостоятельно изготавливает по две зажигательные трубки длиной 60 сантиметров.

Организаторы подчеркивают, что все занятия построены с учетом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции. Руководят процессом опытные офицеры - ветераны боевых действий.