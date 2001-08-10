Картины сахалинского штурмовика и трофеи СВО представили на выставке в регионе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области продолжает работу необычный выставочный проект, объединивший военные трофеи и художественное творчество. Жители и гости островного региона могут увидеть экспозицию трофеев, добытых бойцами в зоне специальной военной операции, а также личную выставку картин сахалинского военнослужащего.
Автором художественных работ является гвардии ефрейтор Артём Журавлёв, который служит в штурмовом подразделении гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа. До призыва в армию сахалинец получил образование преподавателя изобразительного искусства. Даже находясь в зоне боевых действий, он не оставил своего увлечения: в редкие минуты затишья Артём брался за кисть и писал картины, отражая в них увиденное вокруг.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, сослуживцы обратили внимание на творчество бойца. После ранения Журавлёв стал уделять живописи ещё больше времени. Командование поддержало художника, обеспечив его кистями и красками. Так постепенно и собралась коллекция, насчитывающая сегодня более двадцати работ.
Особый интерес вызывают не только картины, написанные маслом на холстах, но и необычные арт-объекты. Часть своих произведений автор создал на гильзах от артиллерийских снарядов и на плитах вражеских бронежилетов.
Первую выставку Артём Журавлёв открыл лично в детской школе искусств города Анива, после чего вернулся обратно в зону проведения специальной военной операции.
Заместитель командира по военно-политической работе армейского корпуса ВВО полковник Алексей Ясинский отметил, что, увидев, как боец пишет маслом на мольберте, сослуживцы решили помочь ему с материалами. По его словам, так потихоньку и собралась коллекция.
Выставочный проект реализован военнослужащими гвардейского армейского корпуса ВВО при поддержке регионального правительства и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
