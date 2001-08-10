Сахалинцев просят не беспокоиться из-за учений МЧС 11 и 12 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе стартуют масштабные учения по отработке действий при наступлении паводков и лесных пожаров. Сахалинская область присоединится к Всероссийским командно-штабным учениям, которые пройдут 11 и 12 марта 2026 года.

Мероприятие направлено на проверку способности территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к реагированию на сезонные риски. Особое внимание будет уделено двум основным направлениям: безаварийный пропуск паводковых вод и защита населенных пунктов от природных пожаров.

В течение двух дней специалисты экстренных служб отработают практические действия по ликвидации последствий возможных ЧС. Будут задействованы различные ведомства, чтобы на практике проверить слаженность их взаимодействия при возникновении реальных угроз. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении МЧС, подобные тренировки позволяют своевременно выявить проблемные зоны и скорректировать планы действий.

Организаторы учений обращаются к населению с просьбой сохранять спокойствие. Все мероприятия носят плановый характер, движение специальной техники в указанные дни будет связано исключительно с проведением учебных задач. Жителей и гостей островного региона призывают не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Следить за развитием ситуации и ходом учений можно на официальных страницах Главного управления МЧС России по Сахалинской области в социальных сетях.