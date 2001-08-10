Усилили расчистку дворов и дорог: в Южно-Сахалинске устраняют последствия метели
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжают активную расчистку дорог, внутридомовых территорий и вывоз снега. Насколько качественно и своевременно проводят эту работу, лично проверили мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко. Они провели инспекционный объезд по дворам Южно-Сахалинска и пообщались с жителями.
Не все управляющие компании вовремя приступили к уборке дворовых территорий, несмотря на то, что трёхдневный срок был озвучен заранее. Так, по адресу Комсомольская, 153 к работам приступили только сегодня.
Как отметил мэр Сергей Надсадин, в целом дороги по городу расчищены, проезды к социальным учреждениям обеспечены, общественный транспорт на линии в полном объеме. Но остаются вопросы к управляющим компаниям.
- Справились не все. Некоторые начали работу только сегодня. Напомню, мы дали управляющим компаниям трое суток, чтобы они освободили проезды для пешеходов и автомобилей, а также для вывоза мусора. Руководители управляющих компаний могут обратиться к нам за помощью, чтобы закончить работы по расчистке дворов и проездов от снега как можно быстрее. Будем решать эту проблему вместе, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Сейчас поставлена задача усилить работу по освобождению пешеходных зон и дворовых территорий от снега и наледи.
- Дорожные службы и управляющие компании приступили к уборке снега уже 8 марта - в день, когда началась метель. Несмотря на то, что выпало рекордное для этого года количество осадков, в областной столице не прекращал работу общественный транспорт. За праздничные выходные были расчищены проезды к социальным и образовательным учреждениям. Важно, что школьники сегодня пошли на занятия. Остаются вопросы к расчистке дворовых территорий и пешеходных зон. Ответственным службам поставлена задача справиться с этой работой до 11 марта включительно, - отметил Валерий Лимаренко.
Всего на расчистку улиц Южно-Сахалинска сегодня вышли более 120 единиц техники.
