Главы девяти сел в Тымовском районе наказаны за неполную информацию в сети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководители администраций сельских округов привлечены к ответственности за неполноту публичных данных на официальных ресурсах. Нарушения выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки соблюдения законодательства о доступе к информации.

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, надзорное ведомство Тымовского района установило, что главы девяти сельских территорий размещали сведения о своей деятельности с нарушениями. Информация на официальных страницах публиковалась не в полном объеме, что противоречит требованиям Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

По итогам проверки мэру Тымовского муниципального округа внесли представление об устранении нарушений. После вмешательства прокуратуры недостающие данные появились на официальном сайте администрации.

Кроме того, в отношении руководителей администраций сельских округов возбудили дела об административных правонарушениях. Должностные лица привлечены к ответственности по части 2 статьи 13.27 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за неразмещение в интернете информации о деятельности органов местного самоуправления.