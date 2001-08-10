В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре развивают образовательную инфраструктуру в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Новые возможности для учебы и творчества появляются как в недавно построенных, так и в модернизированных школах.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, открывшаяся в 2025 году школа №24 на 1260 мест стала примером современного подхода к обучению. В 49 классах-комплектах установлено оборудование для углубленного изучения как естественно-научных, так и гуманитарных дисциплин. В учреждении уже началась подготовка выпускников к экзаменам.
- Здесь есть все условия для успешной учебы, дополнительного образования, внеурочной деятельности и отдыха в зонах рекреации, - отметила директор школы №24 Анастасия Мокина.
Педагоги отмечают, что новая техника помогает увлечь детей предметом. Учитель биологии Эльвира Белых рассказала, что кабинеты оснащены современными микроскопами, анатомическими макетами и даже скелетом человека.
- Биология стала любимым предметом ребят - дети просят больше уроков, - поделилась педагог.
Ученик Артем Захарченко благодаря поддержке администрации смог организовать в школе персональную выставку картин. Ему предоставили помещение и мольберты.
- Цель моей выставки - привить любовь к искусству и культуре родного края, - рассказал Артем.
На территории школы оборудованы футбольное поле, многофункциональная спортивная площадка, зона ГТО и игровые пространства для групп продленного дня. Предусмотрены посадочная площадка для автобусов, парковки для родителей и сотрудников, а также крытая велопарковка.
Особое внимание уделено инклюзии. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создан специализированный класс для незрячих с широкими партами и машинками Брайля. В коридорах уложена тактильная плитка, указатели дублируются шрифтом Брайля.
Параллельно со строительством новых объектов в городе модернизируют существующие школы. В лицее №1 после капитального ремонта обновили помещения и мебель практически во всех кабинетах.
- Когда ребенку комфортно, ему интересно учиться. Мы заметили: как только в классе появляется новая мебель или техника, дети активнее включаются в образовательные процессы, - рассказала советник директора по воспитанию лицея №1 Ольга Заранок.
По ее словам, современная среда мотивирует и педагогов, и учеников, а также помогает привлекать молодых специалистов.
Работа по развитию образования продолжится и в 2026 году. В планах - строительство школы в 19-м микрорайоне и детского сада в жилом комплексе «Уюн». Оба объекта планируют сдать в 2027 году.
