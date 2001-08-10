В Амурской области фотоловушка сняла обед изюбрей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обед стада изюбрей на подкормочной площадке «поймала» фотоловушка в Мазановском округе Приамурья. Кадр опубликовало региональное управление по охране животного мира, пишет ИА "Порт Амур".

В управлении напомнили, что «бесплатные столовые» для копытных животных работают во всех районах области - как в заказниках, так и в общедоступных и закрепленных охотугодьях. Когда кормушки пустеют, охотоведы завозят новые партии зерна, сена и минеральной подкормки.

«В условиях глубокого снега, который серьезно осложняет жизнь и поиски пропитания животным, подкормочные площадки очень выручают», - отметили специалисты.