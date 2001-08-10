В Сахалинской области усилят меры безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Сахалинской области под руководством губернатора Валерия Лимаренко и начальника регионального УФСБ.

Правоохранительные органы переведут на усиленный график работы. За сотрудниками полиции и Росгвардии закрепят зоны ответственности. К охране общественного порядка привлекут также частные охранные предприятия, казачество и народные дружины.

Особое внимание сосредоточено на местах массового пребывания людей как в период проведения публичных мероприятий, так и подготовки к ним. Все объекты проверят на соответствие требованиям к антитеррористической защищенности.

- Обеспечение безопасности жителей региона – это наша первоочередная задача. Важно, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным, особенно в период праздников и массовых мероприятий. Мы усиливаем меры безопасности, проводим профилактические мероприятия, чтобы предотвратить любые угрозы и обеспечить спокойствие на островах, – отметил Валерий Лимаренко.

В ходе совместного заседания также рассмотрели вопрос организации адресной профилактической работы среди молодежи и усиления безопасности в учебных заведениях региона.

В образовательных учреждениях на постоянной основе проводится профилактическая работа по противодействию распространения терроризма и идей неонацизма. Ребятам рассказывают о нормах законодательства, вовлекают в волонтерскую деятельность и полезные внеурочные мероприятия. В центре внимания – традиционные духовно-нравственные ценности, история и культура России.

Ежегодно островные образовательные организации участвуют во Всероссийском учении Минпросвещения РФ, где отрабатываются конкретные сценарии.