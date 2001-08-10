11 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина небезопасно

Тихоокеанское
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского Росгидромета, 11 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием приливо-отливных явлений возможен расплыв льда, образование трещин и разводий в прибрежном льду. Сохраняющийся прибрежный лёд неустойчив. Выходить на него небезопасно.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

