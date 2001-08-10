Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине прошли учения с участием военнослужащих срочной службы гвардейского армейского корпуса ВВО. Солдаты выполнили боевые стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта, поражая технику условного противника.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, перед практической частью занятий военнослужащие прошли интенсивный курс теоретической подготовки. Молодые бойцы мотострелковых подразделений детально изучили тактико-технические характеристики гранатомёта РПГ-7В, а также особенности различных типов боеприпасов, применяемых к этому виду оружия. Особое внимание на лекциях уделялось определению наиболее уязвимых мест бронированной техники, в том числе зарубежного производства, включая образцы натовского вооружения.
Практические навыки стрельбы отрабатывались под руководством опытных наставников. Инструкторами выступили военнослужащие, имеющие боевой опыт в ходе специальной военной операции. Они обучали солдат эффективной работе как с механическими, так и с оптическими прицельными приспособлениями гранатомёта.
К выполнению боевых стрельб допустили военнослужащих, успешно сдавших зачёты и предварительно отработавших упражнения учебных стрельб. В качестве боеприпасов использовались кумулятивные заряды. Огонь вёлся по специальным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника. Поражение целей производилось на дистанциях до 500 метров.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня В Сахалинской области изменился порядок учета алиментов при назначении детских пособий
09:35 Сегодня Тела мужчины и женщины нашли при тушении пожара в Шахтерске
10:26 Сегодня Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
11:02 Сегодня Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
08:25 3 Марта На Сахалине полиция по горячим следам задержала курьера телефонных мошенников
12:45 5 Марта Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 11:02 Сегодня Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
- 12:19 6 Марта Сергей Забалуев опередил Александра Большунова на последних метрах мужской эстафеты на Сахалине
- 09:51 5 Марта Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
- 11:36 4 Марта Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?