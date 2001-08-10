Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине прошли учения с участием военнослужащих срочной службы гвардейского армейского корпуса ВВО. Солдаты выполнили боевые стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта, поражая технику условного противника.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, перед практической частью занятий военнослужащие прошли интенсивный курс теоретической подготовки. Молодые бойцы мотострелковых подразделений детально изучили тактико-технические характеристики гранатомёта РПГ-7В, а также особенности различных типов боеприпасов, применяемых к этому виду оружия. Особое внимание на лекциях уделялось определению наиболее уязвимых мест бронированной техники, в том числе зарубежного производства, включая образцы натовского вооружения.

Практические навыки стрельбы отрабатывались под руководством опытных наставников. Инструкторами выступили военнослужащие, имеющие боевой опыт в ходе специальной военной операции. Они обучали солдат эффективной работе как с механическими, так и с оптическими прицельными приспособлениями гранатомёта.

К выполнению боевых стрельб допустили военнослужащих, успешно сдавших зачёты и предварительно отработавших упражнения учебных стрельб. В качестве боеприпасов использовались кумулятивные заряды. Огонь вёлся по специальным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника. Поражение целей производилось на дистанциях до 500 метров.