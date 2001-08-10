Навагу, камбалу и треску сегодня будут продавать в Южно-Сахалинске по доступным ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители и гости островной столицы 10 марта могут приобрести навагу, треску, камбалу по социальной цене. Обращаем внимание: ассортимент и объем продукции в каждой конкретной торговой точке отличается. Актуальный список публикуется в телеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

Так, торговля доступной рыбой сегодня осуществляется по адресам:

- ул. Пограничная, 26 с 11:00 — треска по 132 руб/кг, навага по 90 руб/кг;

- Еланский проезд, 29 (ТЦ «Еланский», магазин «Дом морепродуктов») с 15.00 - камбала по 102 руб/кг, навага по 90 руб/кг;

- ул. Есенина, 5 (магазин «Дом морепродуктов») с 15.00 - камбала по 102 руб/кг, навага по 90 руб/кг.