Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Социальный фонд проведет автоматический перерасчет выплат для семей, которым ранее отказали в пособии из-за выхода за рамки прожиточного минимума. Изменения коснутся тех многодетных родителей, чей доход превысил порог не более чем на 10%.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении Социального фонда России, соответствующая норма была закреплена в федеральном законе по поручению президента РФ, данному по итогам «Прямой линии» с гражданами. Согласно нововведениям, право на единое пособие на ребенка теперь имеют семьи со среднедушевым доходом, который превышает величину прожиточного минимума, но не более чем на 10%.

Закон вступит в силу через 90 дней с момента официального опубликования. После этой даты специалисты отделения СФР по Сахалинской области в проактивном режиме пересмотрят все заявления, поданные начиная с января 2026 года. Речь идет о тех обращениях, по которым ранее было вынесено решение об отказе именно из-за незначительного превышения дохода (в пределах 10%). Лично обращаться в фонд гражданам не потребуется. О новом положительном решении родителям сообщат в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Для семей, которые теперь будут признаны соответствующими требованиям, пособие установят в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2026 году эта сумма составляет 24 984 рубля.

Помимо этого, поправки в законодательство вводят дополнительное условие для получателей пособия, которое начнет действовать с 1 апреля 2027 года. Претендовать на выплату смогут только граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны не менее пяти лет. Из этого правила предусмотрен ряд исключений. Требование о пятилетнем сроке не будет распространяться на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином РФ. Также послабления коснутся участников программы добровольного переселения, ветеранов боевых действий и лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, а также членов их семей.

Напомним, единое пособие является адресной мерой поддержки. Оно назначается семьям, чей среднедушевой доход в месяц ниже регионального прожиточного минимума (в 2026 году на Сахалине это 25 757 рублей). При этом минимальный доход, позволяющий семье претендовать на выплату, составляет восемь минимальных размеров оплаты труда (8 МРОТ), что эквивалентно 216 744 рублям (из расчета МРОТ в 27 093 рубля). При рассмотрении заявок специалисты также оценивают имущественную обеспеченность семьи, включая наличие жилья, транспортных средств и земельных участков.