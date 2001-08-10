Тихоокеанское
Житель Покровки похитил спортивные товары из магазина в Южно-Сахалинске
10:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей планировочного района Луговое состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 11 марта, с жителями планировочного района Луговое в рамках выездного приема граждан встретятся директор департамента архитектуры и градостроительства и заместитель директора департамента землепользования.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Гайдука,1. Начало в 16.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

