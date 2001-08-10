Губернатор Валерий Лимаренко обсудил будущее движения «Счастливое материнство» с его участницами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Валерий Лимаренко встретился с участницами движения «Счастливое материнство». Женщины рассказали, как изменилась их жизнь спустя год после старта проекта.
Глава региона поздравил участниц встречи с наступающим Международным женским днем.
- 8 Марта – это праздник наших матерей, жен, дочерей, внучек – тех, кем мы дорожим больше всего. Вы – хранительницы наших традиционных ценностей, основа которых – семья и дети. Уже год именно для поддержки женщин в Сахалинской области работает движение «Счастливое материнство». И мне важно услышать от вас, его участниц, чего нам удалось добиться, - отметил Валерий Лимаренко.
Молодые мамы рассказали главе региона, как инициативы «Счастливого материнства» помогли им справиться с трудностями.
- Я забеременела неожиданно, и мы оказались в сложной жизненной ситуации. Жили с бабушкой мужа, «квадратов» не хватало. Нам организовали встречу с губернатором. И было решено, что нашей семье предоставят арендное жилье. Сейчас часть арендной платы за квартиру вносит мой работодатель. А 20 января появился на свет наш третий ребенок - дочка Полина. Я стала многодетной мамой! — поделилась Александра Филоненко.
Адресная помощь семьям по итогам личных встреч с главой региона стала одной из самых востребованных форм поддержки: женщинам помогают получить места в детских садах, найти работу, оформить выплаты, решать жилищные вопросы. В рамках проекта реализуется и ряд других важных инициатив.
- В 2025 году, когда было создано движение «Счастливое материнство», мы внедрили уникальные практики, которых не было ранее ни у нас в регионе, ни на территории всей страны. Например, у нас появились проводники счастья. К каждой беременной женщине прикрепляют заботливого человека, который в режиме 24 на 7 оказывает будущей мамочке поддержку по любому вопросу. Женщинам, которые не могут забеременеть и не имеют права на государственную поддержку, регион компенсирует затраты на ЭКО. Кроме того, у нас появилась новая мера социальной поддержки - компенсация части затрат на услуги нянь. Мы уже увидели первые результаты этой работы: по сравнению с прошлым годом, в регионе растет количество женщин, которые встают на учет по беременности и родам, - прокомментировала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Движение «Счастливое материнство» поддерживает и предпринимательское сообщество островного региона.
- У нас около трехсот компаний разрабатывают корпоративный демографический стандарт. Самая распространенная мера поддержки от предприятий - это денежная премия за рождение ребенка. Работодатели идут навстречу активным мамам – предлагают гибкий график, компенсации на услуги няни и за детские сады. Такая поддержка очень важна женщине. Когда руководитель компании нацелен сохранить сотрудницу, когда она понимает свою ценность для предприятия, то готова без страха уходить в декретный отпуск, - рассказала президент Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба.
Во время беседы молодые мамы отметили успешный опыт проекта психологической поддержки беременных женщин в женских консультациях Южно-Сахалинска. Кабинет, где будущая мама может поделиться своими страхами и обратиться за помощью, предложили открыть и в областном перинатальном центре. Глава региона идею поддержал.
- Я очень хороший психолог и скоро выхожу из декретного отпуска. Очень хочу работать в системе здравоохранения. Возьмите меня в перинатальный центр, - обратилась одна из участниц встречи.
Кандидатуру на пост психолога в перинатальном центре губернатор также одобрил.
Отметим, по итогам 2025 года Агентство стратегических инициатив включило инициативы «Счастливого материнства» в портфель лучших практик. Валерий Лимаренко подчеркнул, что движение будет развиваться и дальше.
