ВТБ расширит программу поддержки краеведческих музеев на всю страну
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ совместно со своим благотворительным фондом «ВТБ-Страна» запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России. Учреждениям в 15 регионах страны выделили 15 млн рублей. Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. В 2026 г. программа будет масштабирована и на другие регионы.
«В России больше трети музеев относятся к краеведческим. Но несмотря на широкую распространенность, они пока не могут составить конкуренцию крупным культурным институциям, а их деятельность нуждается в дополнительном финансировании. ВТБ больше 20 лет выступает меценатом ведущих музеев, таких как Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская галерея. Новая программа банка – «Красота внутри. Краеведческие музеи России» – придаст небольшим региональным музеям дополнительный импульс для развития и реализации новых проектов», – отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ и председатель совета фонда «ВТБ-Страна».
Еще одна задача программы – внедрение цифровых технологий для повышения доступности музейных коллекций для широкой аудитории и привлечения внимания молодого поколения к выставкам. В рамках направления ВТБ готов поддерживать проекты, которые создают новые форматы обмена культурным опытом: виртуальные туры и 3D-экспозиции, оцифровка архивных коллекций, запуск мобильных приложений и интерактивных киосков.
Первый этап программы уже реализован в 15 регионах: Республиках Тыва, Хакасия, Мордовия, Марий Эл, Калмыкия, Забайкальском крае, Ивановской, Брянской, Псковской, Рязанской, Амурской, Пензенской, Челябинской, Костромской и Калининградской областях.
В 2026 году ВТБ планирует расширить географию проекта и охватить все регионы страны, увеличив объем поддержки. Финансирование осуществляется через благотворительный фонд «ВТБ-Страна». Для участия в новом этапе программы необходимо будет заполнить заявку на сайте организации. Старт приема заявок ожидается в апреле.
