Количество DDoS-атак на Дальнем Востоке за год выросло в восемь раз
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС, при помощи аналитиков RED Security, проанализировала DDoS-атаки на организации Дальнего Востока за 2025 год. Исследование свидетельствует о восьмикратном росте киберугроз в регионе, при этом количество DDoS-атак на ДВФО заметно опережает средние показатели по стране.
Дальний Восток занял четвертое место в списке самых атакуемых федеральных округов России. Всего здесь было отражено более 6,5 тысяч DDoS-атак, что в 8,4 раза больше, чем в 2024 году, и составляет 12% от общего числа инцидентов в регионах. Больше всего атак в ДВФО пришлось на Владивосток, за ним следуют Хабаровск и Чита.
Самыми атакуемыми отраслями на Дальнем Востоке стали девелопмент и здравоохранение. Самая мощная атака в регионе была зафиксирована в марте, она достигала 200 Гбит/с, а самая продолжительная – в августе, она длилась более 29 часов. Однако активнее всего Дальний Восток атаковали в мае и июне, что может говорить о политической мотивации хакеров, поскольку на эти месяцы приходятся крупнейшие государственные праздники, к которым, по мнению аналитиков, могли быть приурочены столь активные попытки атак.
«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требуют от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия – это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», – подчеркнул Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.
