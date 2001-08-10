Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2026
Сейчас 21:31
78,19|90,79
Прокуратура помогла трем сахалинцам добиться капремонта в аварийном жилье
15:36, | Новости общества Сахалина и Курил

В Долинском районе прогнозируется лавинная опасность

В Долинском районе прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По сообщению регионального противолавинного центра Сахалинского УГМС, 7 марта лавиноопасно в Долинском муниципальном округе.

 В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий схода лавин, готовы к реагированию. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

 Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?