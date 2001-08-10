Услугами новой платной парковки в Южно-Сахалинске за неделю воспользовались порядка 400 автовладельцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С момента запуска муниципальной платной парковки на участках ул. Карла Маркса от ул. Дзержинского до ул. Ленина, а также ул. Амурской и ул. Чехова от ул. Карла Маркса до Коммунистического проспекта нововведение уже показало свою эффективность.

Как отметил начальник отдела Центра управления городской мобильностью Денис Кузьмин, развитие системы муниципальных платных парковок направлено на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение доступности свободных мест.

- У автомобилистов появилась возможность гарантированно припарковаться в этом районе. Нам удалось исключить хаотичную парковку, в том числе парковку «вторым рядом». Значительно увеличилась оборачиваемость парковочных мест, что положительно сказалось на доступности дорожного движения. Кроме того, повысилась безопасность при посадке и высадке пассажиров, а также обеспечена необходимая видимость на пешеходных переходах, — подчеркнул Денис Кузьмин.

Так, за неполную неделю услугами новой парковочной зоны уже воспользовались порядка 400 горожан. Также в специальном мобильном приложении «RuParking» зарегистрировалось более 350 новых пользователей.

В зонах муниципальных платных парковок установлены дорожные знаки и указатели. До 30 минут парковаться здесь можно бесплатно. Далее начинается почасовая оплата: тариф за каждый час парковки - 85 рублей. Произвести оплату за пользование парковкой необходимо до конца текущих суток (до 23.59). Сделать это можно через мобильное приложение «RuParking», официальный сайт, стационарный паркомат. Платный режим в зоне муниципальных парковок действует с 8.00 до 19.00, за исключением выходных и праздничных дней.

Обращаем внимание, что перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную парковку, а также информация по штрафам за неуплату опубликованы на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать правила и своевременно оплачивать парковку. Дополнительную информацию можно уточнить в «Центре управления городской мобильностью Южно-Сахалинска» по телефону: 300-480 (добавочный 14).