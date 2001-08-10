Сахалинцев предупреждают об опасности выхода на лёд у юго-восточного побережья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спасатели предупреждают жителей региона об опасности выхода на лёд у юго-восточного побережья. По данным метеорологов, неблагоприятные условия сохраняются в заливе Мордвинова.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном МЧС, 7 марта у юго-восточного побережья острова наблюдается мелкобитый дрейфующий лёд. Его сплочённость достигает 10 баллов. В заливе Мордвинова на участке от 13-го километра до мыса Свободный фиксируется полоса припайного льда шириной от одного до двух километров.

Специалисты обращают внимание на наличие незамерзающих трещин, которые скрыты под слоем снега. При ожидающемся усилении скорости ветра до штормовых значений выход на ледяной покров становится крайне опасным.

В ведомстве призывают граждан не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску, а также задуматься о безопасности родных и близких. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по единому телефону вызова экстренных служб: 112.