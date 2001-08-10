На Сахалине бойцы армейского корпуса ВВО осваивают уход от дронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России, проходят подготовку на специализированной полосе препятствий. Занятия организованы на полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, учебный объект построен сахалинскими инструкторами с учетом опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции. Полоса препятствий предназначена для подготовки мотострелков к действиям в современных боевых условиях.

На учебной точке военнослужащие в полной боевой экипировке отрабатывают различные способы передвижения на поле боя. В программу занятий входит переползание по-пластунски, преодоление прохода по бревну, вход и выход из узкого тоннеля. Кроме того, бойцы учатся уворачиваться от дрона условного противника.

Норматив по преодолению полосы препятствий выполняется боевой двойкой. Во время передвижения по условному полю боя военнослужащие прикрывают друг друга из стрелкового оружия. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, инструкторы используют различные средства имитации.

В пресс-службе ВВО отмечают, что подобные занятия позволяют мотострелкам освоить необходимые навыки, которые в дальнейшем помогут им при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.