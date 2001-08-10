Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на период летней навигации 2026 года (с 29 марта по 24 октября) на следующие социально значимые рейсы:

- Владивосток – Благовещенск – ежедневно, кроме пятницы - 6 807 рублей;

- Южно-Сахалинск – Благовещенск – по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям – 8 460 рублей;

- Хабаровск – Благовещенск – по понедельникам и субботам – 4 884 рубля;

- Хабаровск – Нерюнгри – по средам и пятницам – 6 253 рубля;

- Красноярск – Улан-Удэ – по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям – 7 260 рублей;

- Красноярск – Якутск – ежедневно, кроме воскресенья – 9 900 рублей.

Увеличивается частота выполнения рейсов на следующих направлениях:

- Владивосток – Улан-Удэ – до двух рейсов в неделю. К действующей частоте по средам добавится рейс по воскресеньям – 13 068 рублей;

- Южно-Сахалинск – Красноярск – до четырех рейсов в неделю, к действующим двум частотам добавятся рейсы по средам и пятницам – 12 936 рублей.

На всех направлениях указан тариф в экономическом классе обслуживания в одну сторону.

Рейсы будут выполняться совместно с партнером-оператором Авиакомпанией «Россия». Тип воздушного судна можно уточнить при бронировании на сайте.

Узнать подробнее о расписании полетов можно на сайте Авиакомпании «Аврора» и в контакт-центре по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Данные социально значимые рейсы выполняются согласно федеральной программе субсидирования пассажирских перевозок по маршрутам Дальневосточного федерального округа в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока.