Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на период летней навигации 2026 года (с 29 марта по 24 октября) на следующие социально значимые рейсы:
- Владивосток – Благовещенск – ежедневно, кроме пятницы - 6 807 рублей;
- Южно-Сахалинск – Благовещенск – по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям – 8 460 рублей;
- Хабаровск – Благовещенск – по понедельникам и субботам – 4 884 рубля;
- Хабаровск – Нерюнгри – по средам и пятницам – 6 253 рубля;
- Красноярск – Улан-Удэ – по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям – 7 260 рублей;
- Красноярск – Якутск – ежедневно, кроме воскресенья – 9 900 рублей.
Увеличивается частота выполнения рейсов на следующих направлениях:
- Владивосток – Улан-Удэ – до двух рейсов в неделю. К действующей частоте по средам добавится рейс по воскресеньям – 13 068 рублей;
- Южно-Сахалинск – Красноярск – до четырех рейсов в неделю, к действующим двум частотам добавятся рейсы по средам и пятницам – 12 936 рублей.
На всех направлениях указан тариф в экономическом классе обслуживания в одну сторону.
Рейсы будут выполняться совместно с партнером-оператором Авиакомпанией «Россия». Тип воздушного судна можно уточнить при бронировании на сайте.
Узнать подробнее о расписании полетов можно на сайте Авиакомпании «Аврора» и в контакт-центре по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.
Данные социально значимые рейсы выполняются согласно федеральной программе субсидирования пассажирских перевозок по маршрутам Дальневосточного федерального округа в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока.
