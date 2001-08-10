Сахалин расширяет парк сельскохозяйственной техники в сотрудничестве с «Росагролизингом»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов провели рабочую встречу. По итогам совещания стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области модернизации и развития агропромышленной сферы в островном регионе.
- Агропромышленный комплекс — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей в экономике островного региона. Поддержка сахалинских аграриев и укрепление собственной сельскохозяйственной базы - наш безусловный приоритет. От этого напрямую зависит продовольственная безопасность Сахалина и Курил. Соглашение с компанией «Росагролизинг» - это практический шаг к обновлению машинно-тракторного парка. Наша главная цель - чтобы бизнес успешно развивался, а на прилавках было больше свежих и качественных продуктов собственного производства, - подчеркнул Валерий Лимаренко.
Сотрудничество «Росагролизинга» с регионом продолжается с 2007 года. За этот период объем инвестиций превысил 300 миллионов рублей, заключено 40 договоров. Сегодня с компанией работают порядка 20 хозяйств области. В рамках модернизации парка техники в 2026-2027 годах региональные сельхозпроизводители планируют приобретение 21 трактора, 14 грузовых автомобилей, 18 единиц прицепной и навесной техники и 8 единиц животноводческого оборудования.
- В Сахалинской области обновление техники носит точечный характер. Регион внимательно подходит к инвестициям, что логично с учетом специфики территории. Наша задача - предложить финансовые инструменты, которые учитывают эти особенности. Сегодня мы предлагаем уникальные условия - срок лизинга продлен до 8 лет, ставка составит не более 6% годовых. Таких условий, на самом деле, нет ни у кого, и я надеюсь, это будет хорошим подспорьем для развития агрокомплекса региона, - подчеркнул Павел Косов.
В ходе рабочего визита руководство «Росагролизинга» также пообщалось с сельхозтоваропроизводителями региона. Первый заместитель генерального директора компании Владимир Балтер представил аграриям условия новой акции «Тариф «Юбилейный». Ставка на мощность», а также рассказал о действующих программах льготного и коммерческого лизинга.
Отметим, по итогам 2025 года Сахалинская область вошла в пятерку лидеров сельскохозяйственного сектора на Дальнем Востоке. Благодаря устойчивым темпам роста производства регион уверенно удерживает высокие позиции как в сфере животноводства, так и в растениеводстве, в частности, по производству овощей открытого и закрытого грунта. Для успешного проведения посевных, сбора урожая и уходом за скотом необходима и современная техника. Так, за последние пять лет сельхозпроизводители Сахалинской области закупили 203 единицы техники и оборудования по договорам лизинга. Льготная программа позволяет бизнесу обновлять парк техники с минимальными начальными затратами и равной финансовой нагрузкой на весь период платежей.
