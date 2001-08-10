Для жителей Южно-Сахалинска подготовили праздничную программу к 8 Марта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре, а также в селах и планировочных районах стартовали мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню. Праздничные события, ориентированные на зрителей разного возраста, будут проходить в городском округе вплоть до окончания длинных выходных.
Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, уже завтра, 6 марта, Культурно-туристический центр на улице Невельской приглашает всех желающих на мастер-класс по лепке. Для участия в творческом занятии, которое начнется в 18:00, необходима предварительная запись по телефону 210-310.
В этот же день в 13:00 в Доме культуры «Родник» в селе Березняки стартует конкурсная программа «Мисс – Веснянка». Вечерняя программа также ожидается насыщенной: в Старорусском ДК проведут конкурс «Золушка» для юных участниц, а любители караоке смогут посетить вечер «Поем о весне и любви» в ДК «Дальненский». Оба мероприятия начнутся в 18:00. Чуть позже, в 18:30, жителей Ново-Александровска ждут в ЦНК «Радуга» на концерте «Восемь мгновений счастья».
Основные торжества развернутся в субботу, 7 марта. Для горожан подготовили как уличные развлечения, так и творческие встречи в помещениях. Культурно-туристический центр организует праздничную экскурсию: сбор участников объявлен на 11:00 у здания администрации, а после, в 13:00, там же пройдет мастер-класс по созданию нити желаний (также требуется предварительная запись).
Традиционным местом притяжения станет городской парк имени Гагарина. Там в 14:00 на концертной площадке стартует праздничная программа «Вдохновение весны» и акция «Букет весны».
В это же время тематические концерты начнутся в планировочных районах: в березняковском «Роднике» покажут программу «1000 и 1 комплимент», в Дальненском ДК состоится концерт «Весна, цветы и красота», а для детей проведут мастер-класс по созданию подарков.
Юные жители смогут проявить свои таланты на конкурсе «Маленькая принцесса-2026» в ДК «Ключи», а вечером Старорусский ДК приглашает зрителей старшего возраста на театрализованный концерт «Самый женский в мире день».
В сам праздник, 8 марта, Дом культуры «Ключи» проведет для детей игровую программу «Из чего же сделаны наши девчонки…», которая начнется в полдень. Завершающим аккордом праздничного марафона станет программа в ДК «Синегорье» в понедельник, 9 марта: жителей села ждут на мероприятие «Весна, цветы и комплименты!» в 13:00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:52 Сегодня Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:45 Сегодня Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
09:00 Сегодня На Сахалине браконьеры предстанут перед судом за добычу 627 гребешков
09:25 Сегодня Пьяный сахалинец направил на полицейских предмет, похожий на оружие
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
09:46 27 Февраля Более 180 нарушений ПДД пресечено на Сахалине за минувшие сутки
10:53 27 Февраля Названы самые дорогие вакансии февраля на Сахалине
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 09:51 Сегодня Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
- 11:36 Вчера Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Вчера На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 3 Марта Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?