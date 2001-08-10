Для жителей Южно-Сахалинска подготовили праздничную программу к 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре, а также в селах и планировочных районах стартовали мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню. Праздничные события, ориентированные на зрителей разного возраста, будут проходить в городском округе вплоть до окончания длинных выходных.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, уже завтра, 6 марта, Культурно-туристический центр на улице Невельской приглашает всех желающих на мастер-класс по лепке. Для участия в творческом занятии, которое начнется в 18:00, необходима предварительная запись по телефону 210-310.

В этот же день в 13:00 в Доме культуры «Родник» в селе Березняки стартует конкурсная программа «Мисс – Веснянка». Вечерняя программа также ожидается насыщенной: в Старорусском ДК проведут конкурс «Золушка» для юных участниц, а любители караоке смогут посетить вечер «Поем о весне и любви» в ДК «Дальненский». Оба мероприятия начнутся в 18:00. Чуть позже, в 18:30, жителей Ново-Александровска ждут в ЦНК «Радуга» на концерте «Восемь мгновений счастья».

Основные торжества развернутся в субботу, 7 марта. Для горожан подготовили как уличные развлечения, так и творческие встречи в помещениях. Культурно-туристический центр организует праздничную экскурсию: сбор участников объявлен на 11:00 у здания администрации, а после, в 13:00, там же пройдет мастер-класс по созданию нити желаний (также требуется предварительная запись).

Традиционным местом притяжения станет городской парк имени Гагарина. Там в 14:00 на концертной площадке стартует праздничная программа «Вдохновение весны» и акция «Букет весны».

В это же время тематические концерты начнутся в планировочных районах: в березняковском «Роднике» покажут программу «1000 и 1 комплимент», в Дальненском ДК состоится концерт «Весна, цветы и красота», а для детей проведут мастер-класс по созданию подарков.

Юные жители смогут проявить свои таланты на конкурсе «Маленькая принцесса-2026» в ДК «Ключи», а вечером Старорусский ДК приглашает зрителей старшего возраста на театрализованный концерт «Самый женский в мире день».

В сам праздник, 8 марта, Дом культуры «Ключи» проведет для детей игровую программу «Из чего же сделаны наши девчонки…», которая начнется в полдень. Завершающим аккордом праздничного марафона станет программа в ДК «Синегорье» в понедельник, 9 марта: жителей села ждут на мероприятие «Весна, цветы и комплименты!» в 13:00.