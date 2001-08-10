Жители Сахалинской области могут пройти бесплатный курс по кибербезопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Курс поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники.
Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник». Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.
«Цифровая безопасность - это сочетание умных технологий и знаний о мошеннических схемах и уловках.
Мы активно внедряем решения в области кибербезопасности для защиты жителей Сахалинской области: и только за 2025 год умные алгоритмы МТС оградили островитян от восьми лет разговоров с мошенниками. Если система определяет звонок как подозрительный, сервис «Защитник» принимает вызов и самостоятельно ведет разговор. Наряду с технологиями мы запускаем и образовательные проекты, чтобы сахалинцы могли получить новые знания и научились самостоятельно распознавать мошенников», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
