Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По городам Сахалинской области начала курсировать передвижная выставка трофеев, привезенных из зоны проведения специальной военной операции. Экспозиция под названием «Защищаем СВОих» знакомит жителей региона с образцами вооружения и снаряжения, которые сахалинские бойцы добыли в ходе боев.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, всего на выставке представлено более 100 экспонатов. Среди них – украинское и натовское вооружение, элементы экипировки, беспилотные летательные аппараты, флаги, нашивки боевиков Вооруженных сил Украины и другие предметы. Трофеи были собраны подразделениями гвардейского армейского корпуса ВВО после освобождения населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.
Коллекция наглядно демонстрирует масштабы помощи, которую страны НАТО оказывают Украине. Организаторы отмечают, что выставка посвящена подвигам героев специальной военной операции и сохранению исторической правды.
Проект реализован военнослужащими гвардейского армейского корпуса ВВО при поддержке правительства Сахалинской области и регионального министерства культуры и архивного дела. В апреле экспозицию смогут увидеть жители Холмского и Невельского районов.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:52 Сегодня Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:45 Сегодня Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
09:00 Сегодня На Сахалине браконьеры предстанут перед судом за добычу 627 гребешков
09:25 Сегодня Пьяный сахалинец направил на полицейских предмет, похожий на оружие
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
09:46 27 Февраля Более 180 нарушений ПДД пресечено на Сахалине за минувшие сутки
10:53 27 Февраля Названы самые дорогие вакансии февраля на Сахалине
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 09:51 Сегодня Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
- 11:36 Вчера Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Вчера На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 3 Марта Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?