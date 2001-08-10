Тихоокеанское
Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По городам Сахалинской области начала курсировать передвижная выставка трофеев, привезенных из зоны проведения специальной военной операции. Экспозиция под названием «Защищаем СВОих» знакомит жителей региона с образцами вооружения и снаряжения, которые сахалинские бойцы добыли в ходе боев.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, всего на выставке представлено более 100 экспонатов. Среди них – украинское и натовское вооружение, элементы экипировки, беспилотные летательные аппараты, флаги, нашивки боевиков Вооруженных сил Украины и другие предметы. Трофеи были собраны подразделениями гвардейского армейского корпуса ВВО после освобождения населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.

Коллекция наглядно демонстрирует масштабы помощи, которую страны НАТО оказывают Украине. Организаторы отмечают, что выставка посвящена подвигам героев специальной военной операции и сохранению исторической правды.

Проект реализован военнослужащими гвардейского армейского корпуса ВВО при поддержке правительства Сахалинской области и регионального министерства культуры и архивного дела. В апреле экспозицию смогут увидеть жители Холмского и Невельского районов.

