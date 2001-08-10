Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По городам Сахалинской области начала курсировать передвижная выставка трофеев, привезенных из зоны проведения специальной военной операции. Экспозиция под названием «Защищаем СВОих» знакомит жителей региона с образцами вооружения и снаряжения, которые сахалинские бойцы добыли в ходе боев.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, всего на выставке представлено более 100 экспонатов. Среди них – украинское и натовское вооружение, элементы экипировки, беспилотные летательные аппараты, флаги, нашивки боевиков Вооруженных сил Украины и другие предметы. Трофеи были собраны подразделениями гвардейского армейского корпуса ВВО после освобождения населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.

Коллекция наглядно демонстрирует масштабы помощи, которую страны НАТО оказывают Украине. Организаторы отмечают, что выставка посвящена подвигам героев специальной военной операции и сохранению исторической правды.

Проект реализован военнослужащими гвардейского армейского корпуса ВВО при поддержке правительства Сахалинской области и регионального министерства культуры и архивного дела. В апреле экспозицию смогут увидеть жители Холмского и Невельского районов.