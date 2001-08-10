Шесть сахалинских судов подтвердили статус экспортеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине специалисты Россельхознадзора провели масштабную проверку рыбопромысловых объектов, заинтересованных в поставках продукции за рубеж. В течение февраля они обследовали одно береговое предприятие и шесть судов на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров.

Как рассказали ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, обследования проводились со 2 по 27 февраля на основании заявок, поданных через автоматизированную систему «Цербер». В работе принимали участие специалисты Сахалинского филиала ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» и сотрудники управления.

Рыбоперерабатывающий комплекс проверили на соответствие нормативам Японии, стран Таможенного союза и Европейского Союза. Рыбодобывающие суда оценивали по требованиям Китая, Республики Корея, Таможенного союза и ЕС.

По итогам мероприятий береговое предприятие получило право вести экспортную деятельность, а суда подтвердили свой статус экспортеров. Всего с начала 2026 года Сахалинским филиалом обследовано два береговых завода и шесть судов. Все объекты либо подтвердили статус экспортеров, либо были включены в соответствующий реестр.