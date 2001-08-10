На Сахалин авиарейсом доставили 83 тысячи племенных цыплят из Екатеринбурга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как рассказали ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 4 марта 2026 года в аэропорту областного центра прошел ветеринарный контроль груза, поступившего из Екатеринбурга. Воздушным транспортом прибыли 83 тысячи племенных суточных цыплят породы Браун Ник.
Молодняк был отправлен птицеводческим предприятием из Свердловской области на сахалинскую птицефабрику для дальнейшего содержания и разведения. В ходе контроля специалисты ведомства провели клинический осмотр каждой партии и проверили ветеринарные сопроводительные документы. Установлено, что вся птица клинически здорова, не имеет травм и повреждений.
Представители Россельхознадзора отметили, что производители из родительского стада, от которого получены цыплята, прошли необходимые диагностические исследования на грипп птиц, а также требуемую иммунизацию. В прошлом году на птицефабрику Сахалина поступило 84 тысячи суточных цыплят аналогичной породы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:52 Сегодня Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
09:00 Сегодня На Сахалине браконьеры предстанут перед судом за добычу 627 гребешков
09:25 Сегодня Пьяный сахалинец направил на полицейских предмет, похожий на оружие
09:51 Сегодня Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
09:46 27 Февраля Более 180 нарушений ПДД пресечено на Сахалине за минувшие сутки
10:53 27 Февраля Названы самые дорогие вакансии февраля на Сахалине
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 09:51 Сегодня Елизавета Пантрина принесла победу команде Тюмени в эстафете на Сахалине
- 11:36 Вчера Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Вчера На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 3 Марта Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?