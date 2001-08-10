На Сахалин авиарейсом доставили 83 тысячи племенных цыплят из Екатеринбурга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как рассказали ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 4 марта 2026 года в аэропорту областного центра прошел ветеринарный контроль груза, поступившего из Екатеринбурга. Воздушным транспортом прибыли 83 тысячи племенных суточных цыплят породы Браун Ник.

Молодняк был отправлен птицеводческим предприятием из Свердловской области на сахалинскую птицефабрику для дальнейшего содержания и разведения. В ходе контроля специалисты ведомства провели клинический осмотр каждой партии и проверили ветеринарные сопроводительные документы. Установлено, что вся птица клинически здорова, не имеет травм и повреждений.

Представители Россельхознадзора отметили, что производители из родительского стада, от которого получены цыплята, прошли необходимые диагностические исследования на грипп птиц, а также требуемую иммунизацию. В прошлом году на птицефабрику Сахалина поступило 84 тысячи суточных цыплят аналогичной породы.