Почти 500 молодых профессионалов поборолись за звание лучших на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре подвели итоги регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась в Доме культуры «Родина».

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования, масштабные соревнования проходили на Сахалине с 1 по 28 февраля и установили новый рекорд по числу участников. За звание лучших в своем деле боролись 496 человек, из которых 156 – школьники старше 14 лет, а 340 – студенты средних профессиональных учебных заведений. Молодые специалисты соревновались по 84 компетенциям, охватывающим наиболее востребованные направления экономики региона: от сферы услуг, строительства и медицины до транспорта, логистики и современных технологий.

Чемпионат проводился в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Это подчеркивает стратегическую линию государства на формирование технологического суверенитета и кадрового лидерства страны. Соревновательные площадки были развернуты в 20 локациях по всей области – от Охи до Южно-Сахалинска. Оценку навыков конкурсантов и поддержку мероприятия обеспечили 59 индустриальных партнеров – ведущих предприятий, заинтересованных в привлечении молодых квалифицированных кадров.

Обращаясь к участникам торжества, исполняющая обязанности министра образования Сахалинской области Александра Милишкевич отметила, что собравшиеся в зале уже в юном возрасте являются настоящими мастерами своего дела. Она подчеркнула, что именно на них возлагаются большие надежды по развитию ключевых отраслей и укреплению промышленной мощи региона. Поздравить победителей на сцену вышли представители министерств и ведомств, курирующих сферы компетенций чемпионата.

По словам главного эксперта чемпионата Антона Дёмина, конкурсные задания специально делаются сложными и нестандартными, иногда включая нештатные ситуации вроде технических неисправностей. Он пояснил, что соревнования не должны быть проходным этапом – только преодолевая серьезные вызовы, можно стать истинным профессионалом.

Важной частью церемонии стала традиционная клятва профессионала, которая проводится на Сахалине уже второй год. Представители команд из разных блоков компетенций поднялись на сцену, чтобы символически подтвердить верность выбранному делу и высоким стандартам мастерства.

Победителям регионального этапа предстоит защищать честь Сахалинской области на итоговых межрегиональных соревнованиях, которые пройдут с 30 марта по 30 апреля на площадках различных субъектов Российской Федерации.