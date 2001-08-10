В Холмске будет временно ограниченно движение по железнодорожному переезду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске в связи с проведением ремонтных работ в ночь с 5 на 6 марта 2026 года с 20:00 вечера до 6:00 утра будет частично перекрыто движение через железнодорожный переезд по ул. Железнодорожной.

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.