Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ проанализировал активность пользователей Пушкинской карты по всей стране и определил регионы, где программа пользуется наибольшей популярностью. На Дальнем Востоке в числе лидеров – Еврейская автономная область, Хабаровский край и Магаданская область. Здесь свыше 40% обладателей карты активно ее используют. В целом по России лидером стала Мордовия, также в топе – Кемеровская область и Северная Осетия. В этих регионах более 50% держателей Пушкинских карт совершают покупки в рамках программы.
На сегодняшний день ВТБ, который с начала этого года стал оператором программы, выпустил почти 6 млн Пушкинских карт. «Мы видим, что ребята из всех регионов России активно оформляют карты и используют их для покупок билетов на тысячи культурных мероприятий, которые становятся ближе и доступнее благодаря программе», – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.
«Рост числа показателей по оформлению Пушкинской карты и большой интерес молодых людей говорит о том, что переход программы в ВТБ прошел успешно. Лидирующим регионом по переоформлению карт стала Чувашская республика, где более 66% молодых людей в возрасте 14-22 лет уже оформили Пушкинские карты в ВТБ. За ней следуют Тамбовская область и Оренбургская область. Наша молодежь показывает высокую вовлеченность: ребята активно ходят на мероприятия сами и со своими друзьями, открывая для себя новые грани культуры. Для нас это главный показатель успеха», – рассказала Жанна Алексеева, статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации.
Ежегодно к программе «Пушкинская карта» присоединяются все больше организаций культуры из разных регионов России. Сегодня в ней участвуют более 12 тыс. организаций культуры из всех регионов России. Число доступных на сегодняшний день мероприятий уже превышает 55 тыс. по всей стране.
