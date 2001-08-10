В Долинске заработала седьмая передвижная газозаправка: экономия времени и льготы для жителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область продолжает расширение сети газомоторной инфраструктуры. В городе Долинск начал работу седьмой по счету передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ). Новая точка позволит разгрузить очереди на заправочных станциях в областном центре, так как теперь местная техника может заправляться непосредственно в Долинске.
ПАГЗ работает три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам с 09:00 до 18:00. Эксплуатацию ПАГЗа осуществляет ООО «Сахалинтрансгаз», являющееся единым оператором на территории области.
Важно, что заправщик работает не только с юридическими лицами, но и с физическими. С 20 марта на объекте появится терминал для безналичной оплаты, что сделает сервис максимально удобным для всех водителей.
В регионе действует комплекс мер поддержки для владельцев газомоторного транспорта. Использование метана позволяет:
- Снизить затраты на топливо (метан дешевле бензина и дизеля);
- Уменьшить транспортный налог в два раза (для автомобилей на природном газе на Сахалине действует льгота в 50%);
- Для юридических лиц позволяет исключить риски хищения топлива.
Как отметил заместитель министра энергетики Сахалинской области Николай Переверзев: «Мы продолжаем планомерно развивать сеть газомоторных заправок, в рамках реализации договоренностей губернатора Валерия Игоревича Лимаренко и компании «Газпром». Долинский ПАГЗ — это не просто "заправка на колесах", а важный шаг для комфорта людей: снижение очередей на станциях, экономия времени и топлива на холостые пробеги до Южно-Сахалинска и обратно»
Развитие газомоторной инфраструктуры идет в соответствии с «дорожной картой», подписанной между правительством Сахалинской области и ПАО «Газпром». Сахалин уже несколько лет входит в число лидеров страны по темпам газификации транспорта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 11:36 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Сегодня На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 Вчера Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 2 Марта Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?