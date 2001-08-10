В Долинске заработала седьмая передвижная газозаправка: экономия времени и льготы для жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область продолжает расширение сети газомоторной инфраструктуры. В городе Долинск начал работу седьмой по счету передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ). Новая точка позволит разгрузить очереди на заправочных станциях в областном центре, так как теперь местная техника может заправляться непосредственно в Долинске.

ПАГЗ работает три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам с 09:00 до 18:00. Эксплуатацию ПАГЗа осуществляет ООО «Сахалинтрансгаз», являющееся единым оператором на территории области.

Важно, что заправщик работает не только с юридическими лицами, но и с физическими. С 20 марта на объекте появится терминал для безналичной оплаты, что сделает сервис максимально удобным для всех водителей.

В регионе действует комплекс мер поддержки для владельцев газомоторного транспорта. Использование метана позволяет:

- Снизить затраты на топливо (метан дешевле бензина и дизеля);

- Уменьшить транспортный налог в два раза (для автомобилей на природном газе на Сахалине действует льгота в 50%);

- Для юридических лиц позволяет исключить риски хищения топлива.

Как отметил заместитель министра энергетики Сахалинской области Николай Переверзев: «Мы продолжаем планомерно развивать сеть газомоторных заправок, в рамках реализации договоренностей губернатора Валерия Игоревича Лимаренко и компании «Газпром». Долинский ПАГЗ — это не просто "заправка на колесах", а важный шаг для комфорта людей: снижение очередей на станциях, экономия времени и топлива на холостые пробеги до Южно-Сахалинска и обратно»

Развитие газомоторной инфраструктуры идет в соответствии с «дорожной картой», подписанной между правительством Сахалинской области и ПАО «Газпром». Сахалин уже несколько лет входит в число лидеров страны по темпам газификации транспорта.