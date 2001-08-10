Более 22 тысяч жителей Южно-Сахалинска прошли диспансеризацию с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свыше 22 тысяч жителей Южно-Сахалинска прошли медицинские осмотры в первые два месяца 2026 года. Из них почти 14,5 тысячи взрослых горожан завершили плановую диспансеризацию.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, более 1500 человек прошли углублённое обследование, а около 3500 мужчин и женщин проверили репродуктивное здоровье. Медицинские осмотры также охватили 8326 детей. Профилактическая работа ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Врачи напоминают, что регулярные обследования помогают сохранить здоровье. Они позволяют обнаружить факторы риска и ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии ещё до появления симптомов. Чем раньше выявлена проблема, тем успешнее будет лечение.

Первый этап диспансеризации включает анкетирование, измерение роста и веса, расчёт индекса массы тела, анализы крови на холестерин и глюкозу, флюорографию и другие исследования. По их результатам терапевт определяет группу здоровья и при необходимости направляет пациента на второй, углублённый этап с дополнительными исследованиями и консультациями узких специалистов.

Диспансеризация рекомендована всем взрослым старше 18 лет. От 18 до 39 лет её проходят раз в три года, ежегодный профилактический осмотр при этом остаётся обязательным. Для граждан старше 40 лет диспансеризация показана каждый год.

Записаться на обследование жители Южно-Сахалинска могут по телефону единой сервисной службы 1-300 или через портал «Госуслуги». Пройти диспансеризацию можно в городских поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах. Коллективы государственных учреждений могут организовать прохождение осмотров в рабочее время. Для согласования графика необходимо обращаться в департамент социальной политики по телефону 300-596 в будни с 9:00 до 17:00.