Прокуратура Сахалинской области подвела итоги исковой работы в сфере ЖКХ за 2025 год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В прокуратуре Сахалинской области обобщили результаты работы по судебной защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. Ведомство представило данные об итогах исковой деятельности за 2025 год.
Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, надзор за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства остается одним из приоритетных направлений работы ведомства. По итогам минувшего года органы прокуратуры направили в суды 71 исковое заявление. Рассмотрено и удовлетворено 103 иска на общую сумму 2 миллиона 618 тысяч рублей.
Среди конкретных примеров работы ведомства — деятельность прокурора Курильского района, который обратился в суд к управляющей организации с требованием разработать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Исковое заисание касалось 114 многоквартирных жилых домов. Суд полностью удовлетворил требования прокурора, решение исполнено.
Этим же прокурором в интересах инвалида — собственника жилого дома — был подан иск к АО «Россети Мобильные ГТЭС». Причиной обращения стало несвоевременное исполнение электросетевой организацией договорных обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств. Решением Курильского районного суда от 19 февраля 2025 года с компании взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, неустойка — 5 175 рублей и штраф — 7 587 рублей 50 копеек. Решение суда исполнено.
По иску Углегорского городского прокурора было организовано обследование многоквартирного жилого дома, находившегося в неудовлетворительном состоянии. Специализированная организация подтвердила, что строение является аварийным. В результате органом местного самоуправления подготовлен проект правового акта о признании дома аварийным, подлежащим сносу и расселению.
Благодаря судебному понуждению удалось обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на котельную, находящуюся в эксплуатации МКП «ЖКХ» Углегорского муниципального округа. ПАО «Сахалинэнерго» продолжило поставки ресурса, был введен запрет на ограничение подачи электрической энергии.
В Поронайском районе решением суда на администрацию муниципального округа возложили обязанность обеспечить теплоснабжение многоквартирного дома путем подключения к муниципальной централизованной системе теплоснабжения. Работы требовалось выполнить до начала отопительного периода. Судебный акт исполнен.
Прокурорское вмешательство также способствовало решению инфраструктурных задач. Принятыми мерами обеспечены строительство и введение в эксплуатацию объекта по обращению с отходами — полигона твердых коммунальных отходов в Южно-Сахалинске (микрорайон Известковый). Кроме того, обустроены два «снежных» полигона, ликвидированы четыре свалки отходов.
В прокуратуре области отмечают, что работа на данном направлении продолжается.
