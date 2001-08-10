Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский зооботанический парк приглашает на праздничные мероприятия к Международному женскому дню. Программа пройдёт 7 марта с 12:00 до 15:00.
12:00. Интерактивное мероприятие «Материнская любовь в дикой природе»
Как медведица учит медвежонка добывать пищу? Или сколько сил тратит птица, выкармливая своих прожорливых птенцов? Специалисты зоопарка проведут по маршруту и расскажут самые удивительные истории о том, как заботятся о своем потомстве обитатели зоопарка.
13:00. Маршрутная игра-квест «Большие тайны и маленькие секреты»
Маршрут поведет по шести загадочным станциям, где обитают «хранители секретов»: мастер маскировки — рысь, обладатель суперсилы — лев, ночной охотник — сова и другие. Выполните задания и соберите все подсказки, чтобы пройти финальное посвящение в «Почётные хранители зоопарка».
14:00. Мастер-класс по изготовлению фото открытки «Мама в кадре»
Создайте авторскую открытку, которая станет отличным решением для поздравления мам и бабушек в прекрасный весенний день. Специалисты познакомит с различными техниками оформления открыток и помогут в изготовлении.
15:00. Показательное кормление оленей благородных.
Во время показательного кормления сотрудники зооботанического парка расскажут о принципах и правилах кормления животных в искусственно созданной среде обитания. По завершению мероприятия участники смогут задать интересующие вопросы специалистам-зоологам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 11:36 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Сегодня На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 Вчера Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 2 Марта Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?