Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк приглашает на праздничные мероприятия к Международному женскому дню. Программа пройдёт 7 марта с 12:00 до 15:00.

12:00. Интерактивное мероприятие «Материнская любовь в дикой природе»

Как медведица учит медвежонка добывать пищу? Или сколько сил тратит птица, выкармливая своих прожорливых птенцов? Специалисты зоопарка проведут по маршруту и расскажут самые удивительные истории о том, как заботятся о своем потомстве обитатели зоопарка.

13:00. Маршрутная игра-квест «Большие тайны и маленькие секреты»

Маршрут поведет по шести загадочным станциям, где обитают «хранители секретов»: мастер маскировки — рысь, обладатель суперсилы — лев, ночной охотник — сова и другие. Выполните задания и соберите все подсказки, чтобы пройти финальное посвящение в «Почётные хранители зоопарка».

14:00. Мастер-класс по изготовлению фото открытки «Мама в кадре»

Создайте авторскую открытку, которая станет отличным решением для поздравления мам и бабушек в прекрасный весенний день. Специалисты познакомит с различными техниками оформления открыток и помогут в изготовлении.

15:00. Показательное кормление оленей благородных.

Во время показательного кормления сотрудники зооботанического парка расскажут о принципах и правилах кормления животных в искусственно созданной среде обитания. По завершению мероприятия участники смогут задать интересующие вопросы специалистам-зоологам.