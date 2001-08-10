Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают покупать камбалу, навагу и треску
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители и гости островной столицы 4 марта могут приобрести треску, навагу, камбалу по социальной цене. Обращаем внимание: ассортимент и объем продукции в каждой конкретной торговой точке отличается. Актуальный список публикуется в телеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
Так, торговля доступной рыбой сегодня осуществляется по адресам:
- ул. Пограничная, 26 с 11:00 - треска по 132 руб/кг, навага по 90 руб/кг;
- б-р Анкудинова, 17 (возле ТЦ «Луч») с 11:00 - навага по 90 руб/кг;
- Еланский проезд, 29 (ТЦ «Еланский», магазин «Дом Морепродуктов») с 11.00 - камбала по 102 руб/кг, навага по 90 руб/кг;
- ул. Есенина, 5 (магазин «Дом Морепродуктов») с 11.00 - камбала по 102 руб/кг, навага по 90 руб/кг.
