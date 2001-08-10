Двадцать сахалинцев открыли собственный бизнес с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области с начала 2026 года два десятка жителей открыли собственное дело. Почти все они получили поддержку регионального Кадрового центра.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Кадрового центра Сахалинской области, начинающие предприниматели получили на запуск проектов по 128 тысяч рублей. Среди тех, кто решил работать на себя, большинство составляют женщины.

Особенно востребованными направлениями стали бьюти-сфера, производство продуктов питания, розничная торговля и персональные услуги. Своё дело решили открыть участники специальной военной операции, матери-одиночки, многодетные родители и люди с инвалидностью.

- За первые два месяца 2026 года предпринимателями стали 17 сахалинцев. Этот показатель выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда собственное дело открыли 13 человек, - отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева. - Мы видим, что люди хотят работать на себя и готовы брать ответственность за свое дело. Наша задача - помочь им пройти этот путь спокойно и грамотно: от идеи до первых клиентов.

Карьерные консультанты сопровождают будущих бизнесменов на каждом этапе. Специалисты помогают оценить перспективы проекта, подготовить бизнес-план, пройти защиту, зарегистрировать деятельность и получить финансовую поддержку. После запуска дела сопровождение не прекращается.

Получить консультацию по открытию собственного бизнеса можно в любом филиале Кадрового центра «Работа России». Услуга предоставляется бесплатно.